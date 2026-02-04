Diego Simeone'den Ademola Lookman transferi açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Kral Kupası'nda perşembe günü Real Betis ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik direktör, yeni transfer Ademola Lookman ile ilgili, "Lookman, takıma çok çabuk uyum sağladı. Fiziksel gücü, hızı ve oyunun gidişatını değiştirebilme yeteneği dikkat çekiyor. Kendisinin inandığı ve bizim beklediğimiz şekilde takıma yardımcı olmasını umuyoruz" sözlerini sarf etti.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Lookman, Real Betis maçında Atletico Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.

Atletico Madrid, Atalanta'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Atalanta formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.