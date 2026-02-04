Karşıyaka'ya kötü haber: Transfer yasağı geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 17:53:00
DHA
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın transfer yasağı ile cezalandırıldığı öğrenildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Alanya 1221 FK'yi yenerek son verip grup ikinciliği yarışını bırakmayan Karşıyaka ara transferin son günlerinde yine transfer yasağıyla sarsıldı.

Geçen ay eski futbolculardan Cenk Ahmet Alkılıç'ın 960 bin TL civarındaki kesinleşmiş alacağını ödeyip transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf'a yine yasak geldi.

Takımda geçen sezonlarda forma giyen İshak Kurt, Hasan Sürmeli gibi bazı oyuncuların alacak dosyalarının Türkiye Futbol Federasyonu'nda kesinleştiği öğrenildi. Karşıyaka, yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olan bu parayı ödeyip transfer yasağını kaldırmadan yeni alacağı futbolculara profesyonel lisans çıkaramayacak.

İLYAS'A AMATÖR FORMÜLÜ

Ara transfer döneminde daha önce 3'ü amatör ligden toplam 5 takviye yaparak profesyonel sözleşme imzalayan Karşıyaka, listesindeki Mazıdağı Fosfatspor'dan 29 yaşındaki stoper İlyas Ural'la anlaşmaya vardı.

Bahis soruşturmasında kasım ayında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol'un yokluğuyla defansta oluşan boşluğu İlyas'la doldurmaya çalışan Karşıyaka son dakika transfer yasağıyla karşılaştı. Yönetim, profesyonel futbolcu olan İlyas'ı transferde bu sezon değişen statüde amatöre döndürerek kadroya katmaya çalışıyor.

Eskişehirspor, Afyonspor, Nazillispor gibi TFF'de transfer yasağı bulunan birçok kulüp bu sezon transferde aynı yolu uyguladı.

ADEM YİNE MİLLİ KADRODA

Karşıyaka'nın bu sezon aralık ayında vitrine çıkardığı, 1 ay içinde performansıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'u peşine takıp Maribor'un kapısından dönen Adem Yeşilyurt, yeniden U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Geçen ay U19 Milli Takım'ın Antalya'da Özbekistan'la oynadığı özel maçlarda ilk kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren 19 yaşındaki sağ kanat, mart ayında oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.

Adem ligde geçen hafta Alanya 1221 ağlarını sarsmıştı.

