Milli sporcu Dilek Koçak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Peki, Dilek Koçak kimdir? Avrupa şampiyonu Dilek Koçak kaç yaşında, nereli? Dilek Koçak hangi yarışmaları kazandı?

DİLEK KOÇAK KİMDİR?

Dilek Koçak, 15 Ağustos 2005 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Üzengili köyünde doğdu.

DİLEK KOÇAK'IN HAYATI VE KARİYERİ

Dilek Koçak, Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Üzengili köyünde hayvan otlatırken, beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir tarafından atletizm sporcusu olarak keşfedildi. On altı yaşında, İstanbul'daki Fenerbahçe Atletizm'e transfer oldu.

15 Mayıs 2022'de Mersin'de 800 m kategorisinde 2:06.95'lik derecesiyle 15 yaş altı Türkiye kadınlar U18 rekorunu kırdı. İki hafta sonra 29 Mayıs'ta Bursa'da 2 :04.35'lik derecesiyle kendi rekorunu yeniledi.

Koçak, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen 2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'na katıldı. 800 m yarı finalinde ve 1500 m finalinde yarıştı. 1500 m'de 4:14.90'lık derecesiyle yeni bir Türkiye U18 rekoru kırdı. 2023 yılında İsrail'de düzenlenen Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda 800 m branşında bronz madalya kazandı ve 1500 m branşında Avrupa U20 şampiyonu oldu. 2025 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası İkinci Lig'de Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 800 m yarışmasında yarıştı ve 2:03.29'luk sezonun en iyi derecesiyle altıncı oldu. Takımının rekoruna on bir puanla katkıda bulundu.