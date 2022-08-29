Dimitrios Pelkas Hull City için İngiltere'ye gitti
Fenerbahçe forması giyen Dimitrios Pelkas, Hull City'ye transferi için İngiltere'ye gitti. Yunan futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Hull City, bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerden bu transfer döneminde Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Dimitrios Pelkas için de geri sayıma geçti.
Yunan futbolcu, transferi tamamlamak adına İngiltere'ye gitti. Pelkas, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı'nın takımı ile resmi sözleşme imzalayacak.
ŞOTA'DAN AÇIKLAMA: "YOLDA"
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi için, "Cumartesi günü söylediğim gibi Pelkas yolda. Çarşamba günkü Queens Park Rangers maçına gelecek ve izleyecek, oynamayacak. Pelkas dışında eğer alabilirsek bir orta saha ve hücum oyuncusu da istiyorum" dedi.
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