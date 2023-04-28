Dimitris Itoudis: 'İlk maç bizim için iyi bir mesajdı'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, EuroLeague play-offunda Olympiacos ile oynayacağı serinin ikinci maçı öncesinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:27
Dimitris Itoudis: 'İlk maç bizim için iyi bir mesajdı'
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, EuroLeague play-offunda Olympiacos ile oynayacağı serinin ikinci maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dimitris Itoudis yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"İkinci maça ilk karşılaşmanın tamamını inceleyerek ve özellikle de konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz bölümü analiz ederek hazırlanıyoruz. Olympiacos'un hücumdaki etkinliğine karşı konsantrasyonumuzu ve bağlantımızı kaybedemeyiz, çünkü bu konuda çok iyiler. Umuyorum ki bir play-off maçının gerektirdiği her açıdan daha iyi bir şekilde parkeye çıkacağız. Durum 1-0. Fakat ilk karşılaşma, neleri iyi yaptığımız ve nasıl üzerine inşa edip kendimizi geliştireceğimiz konusunda bizim için iyi bir mesajdı"


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