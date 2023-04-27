Dimitris Itoudis: 'Odaklanmak zorundayız'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:46

Güncelleme: 27.04.2023 - 07:46

Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Itoudis maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos'a tebrikler. Momentum, Canaan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle değişti. Olympiakos arka arkaya 5 boş şut fırsatı buldu. Haddinden fazla savunma yardımında bulduk. Son çeyreğin başında 7-0 ile geri döndük ama olmadı. Odaklanmak zorundayız. Olympiakos hırpalayan bir takım. Bunu da gösterdiler."