Dimitris Itoudis: 'Odaklanmak zorundayız'
Dimitris Itoudis, Olympiakos'la karşı karşıya geldikleri Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Itoudis, 'Odaklanmak zorundayız' dedi.
Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Itoudis maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Olympiakos'a tebrikler. Momentum, Canaan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle değişti. Olympiakos arka arkaya 5 boş şut fırsatı buldu. Haddinden fazla savunma yardımında bulduk. Son çeyreğin başında 7-0 ile geri döndük ama olmadı. Odaklanmak zorundayız. Olympiakos hırpalayan bir takım. Bunu da gösterdiler."
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