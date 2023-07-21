Dimitris Pelkas resmen Başakşehir'de
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu lacivertli kulüp, Yunan futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
??????????— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 21, 2023
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?? Hoş geldin Dimitris Pelkas!
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Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
26 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
Pelkas geride kalan sezonde İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giymiş ve 26 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıytı.
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