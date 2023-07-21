Dimitris Pelkas resmen Başakşehir'de

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu lacivertli kulüp, Yunan futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 23:14
Dimitris Pelkas resmen Başakşehir'de
Abone Ol google-news

Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

26 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Pelkas geride kalan sezonde İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giymiş ve 26 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıytı.


Dimitris Pelkas Başakşehir transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler