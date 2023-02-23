Dimitris Pelkas'tan transfer açıklaması! Kalmak istiyor...
Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pelkas, 'İngiltere'de kalmak istiyor musun?' sorusuna, "Evet" cevabını verdi.
Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceğiyle ilgili konuştu.
Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, anlaşma sağlanması halinde gelecek sezon da Pelkas'ı kadroda görmek istediğini açıklamıştı. Hocasının kendisiyle ilgili olumlu açıklamasına cevap veren Pelkas, "Böyle şeyler duyduğunuzda gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bu tür sözler size daha fazla hırs veriyor. Bana inandığı için ona daha fazlasını vermek istiyorum." dedi.
Gelecek sezon da Hull City'de forma giymek istediğini belirten Pelkas, 'İngiltere'de kalmak istiyor musun?' sorusuna, "Evet" cevabını verdi.
Geleceğiyle ilgili açıklama yapan Yunan oyuncu, "Yazın ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 3-4 aya odaklanmak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sezon bittikten sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki 10 numara, sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanmıştı.
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