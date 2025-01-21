Dinamo Kiev, bir ay sonra maça çıktı ve puan aldı!
Galatasaray maçından önce son resmi maçına yaklaşık bir ay önce çıkan Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını sarı-kırmızılılardan aldı.
Galatasaray maçından önce son resmi maçına çıkan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılardan puan aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar ile oynadığı maçtan önce son resmi maçına 16 Aralık'ta Veres Rivne karşısında çıkan ve o maçı 1-0 kazanan Dinamo Kiev, Galatasaray'dan da puan almayı başardı.
Galatasaray karşısında iki kez iki farklı geriye düşen Dinamo Kiev, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ndek bu sezon ilk puanını aldı.
Etiketler: #Dinamo Kiev #galatasaray #uefa avrupa ligi
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