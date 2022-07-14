Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı ilk maç beIN Sports'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maçın yayıncısı belli oldu.
20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
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