Dinamo Kiev - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Pep Lijnders yönetimindeki Salzburg, deplasmanda Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
DİNAMO KİEV - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Lubnin kentinde bulunan Arena Lublin'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
DİNAMO KİEV - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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