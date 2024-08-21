Dinamo Kiev - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:37
Dinamo Kiev - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Pep Lijnders yönetimindeki Salzburg, deplasmanda Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

DİNAMO KİEV - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'nın Lubnin kentinde bulunan Arena Lublin'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

DİNAMO KİEV - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.


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