Dinamo Zagreb, Slovakya'da çok rahat kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.
Tehelne pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.
Slovan Bratislava'nın tek golü, 5. dakikada David Strelec'ten geldi. Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri ise 10. dakikada Dario Spikic, 30. dakikada Petar Sucic ve 54 ile 72. dakikalarda Sandro Kulenovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 haftada 2. galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Dinamo Zagreb, 7 puana yükseldi. 4 maçın tamamını kaybeden Slovan Bratislava'nın ise puanı bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Dinamo Zagreb, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Slovan Bratislava ise Milan'ı ağırlayacak.
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