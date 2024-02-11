Diyarbakır'da silahlı kavga... 1 ölü, spor kulübü başkanı dahil 2 yaralı!
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Faruk Barut, hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
KULÜP BAŞKANI YARALANDI
Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit etti. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi