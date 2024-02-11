Diyarbakır'da silahlı kavga... 1 ölü, spor kulübü başkanı dahil 2 yaralı!

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Faruk Barut, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:50
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KULÜP BAŞKANI YARALANDI

Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit etti. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. 


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