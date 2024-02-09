Diyarbakır'da firari IŞİD hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:20

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:21

İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından itibaren aranan Suriye uyruklu H.E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.