Diyarbakır'da firari IŞİD hükümlüsü yakalandı
Diyarbakır'da, terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından itibaren aranan Suriye uyruklu H.E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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