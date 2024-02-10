Diyarbakır'da kan donduran olay... 15 yaşındaki işitme engelli çocuk kolundan bıçaklandı

Diyarbakır'da işitme engelli Mehmet K. (15), evinin bulunduğu sokakta M.B. (20) tarafından sol kolundan bıçaklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 19:40
Diyarbakır'da kan donduran olay... 15 yaşındaki işitme engelli çocuk kolundan bıçaklandı
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Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. 15 yaşındaki işitme engelli Mehmet K., yaşadıkları evin sokağında, henüz bilinmeyen nedenle M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet K.’ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparak kolundaki kanı durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet K., ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı.

Polis, şüpheli M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


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