Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Djaniny'nin sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını ve Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.
Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.
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