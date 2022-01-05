Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Djaniny'nin sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:57
Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı
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Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını ve Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.


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