Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:57

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını ve Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.