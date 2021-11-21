Djokovic finalde yok!

21 Kasım 2021 Pazar, 07:33

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Daniil Medvedev, Casper Ruud'u, Alexander Zverev de Novak Djokovic'i yenerek finale kaldı.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 7. gününde yarı final maçları oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.

Son şampiyon Rus tenisçi Medvedev, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Turnuvayı 2018'de kazanan Alman Zverev, 5 şampiyonluğu bulunan Sırp raket karşısında 7-6, 4-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 galip gelerek Medvedev'in finaldeki rakibi oldu.

Zverev ile Medvedev arasındaki final karşılaşması bugün oynanacak.