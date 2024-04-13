Djokovic ve Sinner, Monte Carlo'da finali göremedi

Teniste dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 21:49
Djokovic ve Sinner, Monte Carlo'da finali göremedi
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Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Bu sezonun formda ismi Sinner'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Tsitsipas, 2021 ve 2022'de şampiyon olduğu turnuvada bir kez daha finale yükseldi.

Diğer yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya geldi.

Djokovic'i 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Ruud, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.


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