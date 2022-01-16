Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı
Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesinin bugün vereceği karar belirleyecek.
Aşı karşıtlığının yanı sıra Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesi'nde yerel saatle 16 Ocak 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.
Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.
Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.
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