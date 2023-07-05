Doğan Alemdar'ın yeni takımı açıklandı
Fransa Ligue 2 takımlarından Troyes, Rennes'ten Doğan Alemdar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransa Ligue 2 takımlarından Troyes, Rennes'ten Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun kiralık transfer edildiği belirtildi.
Troyes ayrıca Doğan Alemdar'ın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığını vurguladı.
20 yaşındaki kalecinin, bonservisinin bulunduğu Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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