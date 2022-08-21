Doğan penaltı kurtardı, Rennes galip gelmesini bildi!
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Rennes, evinde Ajaccio'yu 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Bruno Genesio'nun ekibi Rennes, Olivier Pantaloni'nin yönetimindeki Ajaccio'yu konuk etti.
Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken goller 18. dakikada Martin Terrier ve 62. dakikada Arthur Theate'nin ayağından geldi. Konuk ekip Ajaccio'nun tek golünü ise 57. dakikada Mounaim El Idrissy kaydetti.
Rennes'te forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 45+4'te Thomas Mangani'nin kullandığı penaltıyı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı.
RENNES'E 2 KIRMIZI KART
Ev sahibi Rennes, karşılaşmada 2 kırmızı kart gördü ancak kırmızı kart gören iki oyuncu da yedek kulübesinde olduğunu saha içinde bir dezavantaj yaşanmadı. İlk olarak 81. dakikada iki sarı kart üstüne görerek oyun alanından atılan yedek kaleci Romain Salin, daha sonra da Chimuanya Ugochukwu 90+1'de direkt olarak oyundan atıldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Ajaccio evinde Lille'i ağırlayacak.
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