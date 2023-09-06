Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu!
Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Trabzonspor bu transferden 600 bin euro bonservis + 500 bin euro bonus kazanacak. Ayrıca oyuncunun sonraki satışının karından %20 pay alacak.
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