"Doldur boşalt Trabzonspor’u tüketti: Şenol Güneş devam etmeli"

Yayınlanma: 09.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 09.03.2025 - 12:17

Trabzonspor'un hoca kovarak çözüm üretemeyeceğini geçen süre içinde gördüklerini ifade eden Hasan Al, "Yönetim iki yılda 3 teknik adam göreve getirdi. Bjelica kovuldu. Abdullah Avcı kovuldu. Ne değişti? Geldiğimiz yer aynı nokta. Şenol Güneş kovulma noktasına geldi

Elbette hoca değiştirilir. Ancak bu Yeniçerilerin yaptığı gibi sürekli kelle istemekle olmaz. Ortada hocaların kurban edildiği bir bataklık var. Önce bu bataklık kurutulmalıdır. Yönetenlerin kurtulması için hocanın kurban edildiği bu bataklık, gerçekte yönetenlerin aldığı/alamadığı tüm kararların toplamıdır. O halde neden sürekli fatura teknik adamlara kesiliyor. Trabzonspor bu ilkel anlayıştan kurtulmalıdır" dedi.

Trabzonspor'un bu sezonu kayıp sezon değil, önümüzdeki yılın iskelet kadrosunu inşaa etme sezonu olarak değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Hasan Al, "Şenol Güneş'i eleştirebiliriz. Bende eleştiriyorum. Ancak Şenol Güneş'i istifaya davet etmek var olan bataklığa hizmet etmektir. Herkes aklını başına toplasın. Ligin bu aşamasında hoca değiştirmek cinayettir" diye ifade etti.

Trabzonspor'un şampiyonluk sonrası sürekli hoca ve oyuncu değiştirmesinin hem ekonomik yapıyı, hem de sportif performansı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Hasan Al, "Hiç bir kulüp doldur boşalt yöntemiyle başarılı olamaz. Trabzonspor'un başarıyı yakalaması için önce istikrarı yakalaması lazım" şeklinde konuştu.