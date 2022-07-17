Domagoj Vida, Suudi Arabistan yolcusu

17 Temmuz 2022 Pazar, 23:06

Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ İLE 165 MAÇ

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu siyah-beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez gol atmıştı.

Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de forma giymişti.