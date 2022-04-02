Domenec Torrent: 'Fenerbahçe derbisinde oynayamazlar'
Fatih Karagümrük'ü kendi sahasında mağlup eden Galatasaray, gözünü gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine dikti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşma sonrası derbide forma giyemeyecek isimlere dair açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Domenec Torrent "Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Deneyimli olduğum için milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed sakat döndü. Taylan Antalyalı ve Alexandur Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz" dedi.
"MOHAMED VE FEGHOULI OYNAMAZ"
Maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun kontrollerden sonra netleşeceğini vurgulayan İspanyol teknik adam "Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok" ifadelerini kullandı.
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