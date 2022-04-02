Prof. Dr. Işın Çelebi: Galatasaray'da ibrasızlık bir silah gibi kullanılmaya başlandı
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra edilmedi. Sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Işın Çelebi Cumhuriyet TV'de ibrasızlık kararını ve seçim sürecini değerlendirdi.
Galatasaray'da 24 saat süren olağan genel kurul toplantısından idari ibrasızlık kararı çıktı. Başkan Burak Elmas, görevinin 9. ayındayken, 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021'i kapsayan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
İdari ibrasızlık sonrası kürsüye gelen Burak Elmas, seçim kararı aldıklarını açıkladı. Elmas, “Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya koyacağız” dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Nisan 2022'de yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Nisan 2022'de seçime gidileceği açıklandı.
Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Prof. Dr. Işın Çelebi, sarı-kırmızılıların seçim gündemine dair Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.
"İBRASIZLIK SİLAH GİBİ KULLANILMAYA BAŞLANDI"
Işın Çelebi, Galatasaray'da 2011 yılında yaşanan ibrasızlığa dikkat çekerek, "Ben o zaman Adnan Polat'ın yanında ikinci başkandım. O dönemde ibra edilmedik. Başlangıç noktası orası oldu. Daha sonra bu ibrasızlık hali bir silah gibi kullanılmaya başlandı. Mustafa Cengiz döneminde de bu ibrasızlık olayı tekrarlandı" dedi.
Çelebi, ibrasızlığın Galatasaray'daki bölünmüşlüğe işaret ettiğinin ve güç kaybına neden olduğunun altını çizerek "Galatasaray'da bu bölünmüşlük, güçlerin de kuvvet kaybetmesine yol açtı. Bölünmüşlük, yönetim zafiyeti ortaya çıkardı. Galatasaray'da bu bölünmüşlükleri sona erdirmek gerektiğini defalarca söyledik. Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlayarak, gücünü artırmamız gerektiğini defalarca söyledik. Buna örnek olsun diye biz büyük bir grup olarak ciddi bir güce sahipken, herkese çağrıda bulunduk ve renk seçimine katılmadık. O olaylardan sonra gördük ki birlik ve beraberlik çağrısı çok önemli. Ama ne yazık ki, geçtiğimiz kongrede yeniden bu idari ibrasızlık ön plana çıktı ve Burak Elmas yönetimi, idari ibrasızlık sonucu istifa etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
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