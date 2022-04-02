Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

02 Nisan 2022 Cumartesi, 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, takımda sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Mostafa Mohamed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mısırlı santrforun tedavisine başlandığı aktarıldı.

SACHA BOEY'İN KARANTİNASI BİTTİ

Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.



Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesi Fransa'dan İstanbul'a dönen Sacha Boey'in ise bireysel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin de bireysel çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Boey ile Omar Elabdellaoui'nin hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlamasının planlandığı kaydedildi.

