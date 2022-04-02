Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcular Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, takımda sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Mostafa Mohamed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Mısırlı santrforun tedavisine başlandığı aktarıldı.
SACHA BOEY'İN KARANTİNASI BİTTİ
Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.
Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesi Fransa'dan İstanbul'a dönen Sacha Boey'in ise bireysel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin de bireysel çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Boey ile Omar Elabdellaoui'nin hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlamasının planlandığı kaydedildi.
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