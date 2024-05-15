Domenec Torrent'in yeni adresi Meksika

Yayınlanma: 15.05.2024 - 21:57

Güncelleme: 15.05.2024 - 21:57

Brezilyalı Gustavo Leal'i gönderen Meksika ekibi Atletico de San Luis, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'i takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve "Hoş geldin Domenec Torrent" ifadeleri kullanıldı.

DOMENEC TORRENT'İN KARİYERİ

Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.