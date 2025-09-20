Domenico Tedesco'dan flaş Talisca kararı!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Anderson Talisca, kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da penaltıdan yararlanamayan Brezilyalı yıldızla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco, Talisca'nın penaltı atmasını yasakladı. Deneyimli futbolcu için artık penaltı defterinin kapandığı sadece frikiklerde topun başına geçeceği iddia edildi.

Talisca bu sezon Süper Lig'de kullandığı 2 penaltıdan da faydalanamazken, daha önceki 4 penaltıda fileleri bulmayı başarmıştı.