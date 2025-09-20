Domenico Tedesco'dan flaş Talisca kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 10:39:00
Fenerbahçe, 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Göztepe maçının ardından bu karşılaşmada da penaltı vuruşunu gole çevirememiş ve oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Domenico Tedesco'nun Brezilyalı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Anderson Talisca, kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da penaltıdan yararlanamayan Brezilyalı yıldızla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco, Talisca'nın penaltı atmasını yasakladı. Deneyimli futbolcu için artık penaltı defterinin kapandığı sadece frikiklerde topun başına geçeceği iddia edildi.

Talisca bu sezon Süper Lig'de kullandığı 2 penaltıdan da faydalanamazken, daha önceki 4 penaltıda fileleri bulmayı başarmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #anderson talisca #Domenico Tedesco

