Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan kadro eleştirilerine yanıt: 'Bu mesleğe dün başlamadım'

Domenico Tedesco'dan kadro eleştirilerine yanıt: 'Bu mesleğe dün başlamadım'

28.09.2025 19:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'dan kadro eleştirilerine yanıt: 'Bu mesleğe dün başlamadım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarına görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihlerine dair konuşan Tedesco, orta saha tercihleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."

"BU MESLEĞE DÜN BAŞLAMADIM"

Teknik direktör Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından basında çıkan haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi:

"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."

İlgili Konular: #fenerbahçe #antalyaspor #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 7. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu! Dubai Basketball, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den flaş Bartuğ Elmaz kararı!
Fenerbahçe'den flaş Bartuğ Elmaz kararı! Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi yaşandı.