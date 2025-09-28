Fenerbahçe Kadıköy'de kazanmasını bildi: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 90+2. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

2 MAÇLIK HASRETİ DİNDİRDİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde iki maç sonra galip geldi.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında üst üste 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 15'e yükselterek 2. sırada konumlandı. Antalyaspor, 10 puanda kalarak 8. sırada konumlandı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, Talisca, En-Nesyri.

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Gianetti, Georgiy, Kenneth, Soner, Yakub, Safuri, Abdulkadir, Storm, Van De Streek.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü.

90' GOL | Szymanski farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Ederson sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de Nene oyundan çıkarken Oğuz Aydın dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

87' İsmail Yüksek ve Anderson Talisca yerine Szymanski ve Fred oyuna girdi.

80' Antalyaspor'da Doğukan Sinik ve Samet Karakoç oyuna dahil oldu. Storm ve Bünyamin Balcı oyun alanını terk etti.

78' SARI KART | Fenerbahçe'de Marco Asensio sarı kart gördü.

77' En-Nesyri ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı. Yerlerine ise Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

67' Antalyaspor'da oyuncu değişikliği Yohan Boli ve Jesper Ceesay oyuna girdi. Hasan Yakub İlçin ve Soner Dikmen oyun alanını terk etti.

65' GOL | Talisca penaltıdan bulduğu gol ile Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

63' SARI KART | Antalyaspor'da Bünyamin ile Kenneth Paal sarı kart gördü.

61' Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

55' SARI KART | Antalyaspor'da Samuel Ballet sarı kart gördü.

53' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

41' SARI KART | Antalyaspor'da Safuri sarı kart gördü.

31' Ön alan presiyle topu kazanan Marco Asensio, şutunda kaleci Julian'a takıldı.

29' Dorgeles Nene'nin uzaklardan vurduğu şutta sonuç çıkmadı.

26' Ceza sahasında topla buluşan Bünyamin Balcı için ofsayt bayrağı kalktı.

25' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Julian, kalesinde gole izin vermedi.

25' Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken Samuel Ballet dahil oldu.

23' SARI KART | Antalyaspor'da Soner sarı kart gördü.

6' Anderson Talisca'nın ceza yayından vurduğu şutta kaleci Julian, topun kontrolünü sağladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.