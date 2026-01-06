Roma deplasmandaki kötü serisine son verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 22:22:00
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

İtalya Ligi'nde Lecce ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Evan Ferguson ve 71. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

3 MAÇLIK SERİYE SON VERDİ

Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 36'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Sassuolo'yu ağırlayacak. Lecce, Parma'yı konuk edecek.

