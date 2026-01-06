Domenico Tedesco'dan 'tesadüf' açıklaması: 'Böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu...'

Süper Lig'i geçen sezon ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

"TESADÜFEN SİZE SÖYLEDİM"

Domenico Tedesco açıklamasında, “İyi oyuncularımız var. Herkes iyi hazırlandı. Birkaç oyuncumuzdan mahrumuz. Tabii tam kadro olsak daha iyi olurdu ancak halen iyi bir kadromuz var” dedi.

Tedesco açıklamasının devamında, “Tesadüfen size söyledim. Böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu belirtmiştim. Tabii o zaman Musaba'yı alacağımızı bilmiyordum. Böyle denk gelmesi komik de oldu sözlerim üzerine. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.