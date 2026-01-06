Mert Günok'un ardından... Beşiktaş'ta ayrılık iddiası!

Beşiktaş'ta Mert Günok ile yolların resmen ayrılmasının ardından gözler savunma ve kaledeki yeni isimlere çevrildi.

NTV Spor'un haberine göre milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti ve eski kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS BEDELİ YERİNE İNDİRİM

Bu transferde Beşiktaş bir bonservis bedeli almayacağı ancak sezon başında kiralanan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu (6 Milyon €) kullanılırsa, Beşiktaş'ın 1 milyon Euro'luk bir indirim hakkı kazanacağı kaydedildi.

Takımın bir diğer tecrübeli ismi Necip Uysal'ın ise Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK İSTEĞİ

beIN Sports'un haberine göre; Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, tamamen ailevi nedenleri gerekçe göstererek ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Tecrübeli oyuncunun kariyerine Brezilya'da devam etmesi beklenirken, yerine Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için kiralama teklifi yapıldığı öne sürüldü.

SOL BEK VE ORTA SAHA TAKVİYE İDDİASI

Beşiktaş'ın sol bek bölgesi için Vasco da Gama’dan Lucas Piton'u listenin başına koyduğu belirtildi. Yönetimin, Vasco'nun istediği 7.5 milyon Euro'yu aşağı çekmeye çalıştığı alternatif olarak Young Boys'tan Jaouen Hadjam isminin de masada durduğu kaydedildi.

Orta saha bölgesinde ise Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Salih Özcan için Beşiktaş'ın pazarlıkları sürdürdüğü öne sürüldü.