Domenico Tedesco'dan transfer itirafı: 'Hiçbir kulüpte bu kadar destek görmedim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oldukları maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Domenico Tedesco açıklamasında, "İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Yine de 3-4 net pozisyon ürettik. Böyle maçlarda bunları atamazsanız, maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi” dedi.

KANTE SORUSUNA YANIT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fransız futbolcu N'Golo Kante hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

“Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam. Hiçbir kulüpte transferde bu kadar destek görmedim. Başkan, Ertan Torunoğulları, Devin Özek çok çalışıyor. Onları tebrik ediyorum.”

EN-NESYRI CEVABI

Basın toplantısında Youssef En-Nesyri hakkında transfer sorusuna yanıt veren Tedesco, "Youssef En-Nesyri ile dün mesajlaştık. Fas ile Nijerya'ya karşı yarı final maçı var. Bizim oyuncumuz ve benim tam desteğim arkasında. Ne zaman ihtiyacımız olsa, elinden geleni yapıyor. Tabii ki ne kadar erken dönerse takıma o kadar iyi olur bizim için ama umarım finale de çıkarlar" dedi.

Milan forması giyen Fransız futbolcu Christopher Nkunku hakkındaki iddialar hakkında da konuşan Tedesco, “Nkunku sorusuna hazırlanmıştım... Transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum. Başka takım oyuncuları hakkında konuşmam. O röportajda bir soru soruldu ve tek bir şey söyledim, kendisini tanıyorum çünkü beraber çalıştık” sözlerini sarf etti.