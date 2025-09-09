Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco, Fenerbahçe için İstanbul'da

Domenico Tedesco, Fenerbahçe için İstanbul'da

9.09.2025 21:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Domenico Tedesco, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL OLACAK

Öte yandan sarı lacivertliler, Tedesco'nun yardımcılığına Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Domenico Tedesco