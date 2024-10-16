Dominik Livakovic'in gördüğü kırmızı kart gündem oldu: 'Şaka mı bu?'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:03

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:03

Polonya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Polonya adına gol attı. Sarı-lacivertlilerin bir başka yıldızı Hırvat eldiven Dominik Livakovic ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Livakovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ise tartışma yarattı.

LIVAKOVIC KIRMIZI KART GÖRDÜ

76. dakikada ceza sahası dışına çıkarak topu ayağıyla rakip yarı sahaya doğru gönderen Livakovic'in vuruşunun ardından, kendisine baskıya gelen Lewandowski yerde kaldı. Bunun üzerine İspanyol hakem Alejandro Hernández, Livakovic'i kırmızı kartla oyundan attı.

"ŞAKA MI BU?"

Bu kırmzı kart sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, "Şaka mı bu?" yorumlarının yapıldığı görüldü.

Livakovic'in kırmızı kart gördüğü şu şekilde: