Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Boşnak oyuncu Rade Krunic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki çekti.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:11

Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'ten, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir hareket geldi. 

Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

KIRMIZI-BEYAZ KALP KOYDU

Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.

Sırp oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, 1 asist yapmıştı.


Etiketler: #rade krunic #fenerbahçe #Kızılyıldız

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