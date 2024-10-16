Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Boşnak oyuncu Rade Krunic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki çekti.
Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'ten, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir hareket geldi.
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
KIRMIZI-BEYAZ KALP KOYDU
Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.
Sırp oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, 1 asist yapmıştı.
Etiketler: #rade krunic #fenerbahçe #Kızılyıldız
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