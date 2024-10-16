Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:11

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:11

Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'ten, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir hareket geldi.

Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

KIRMIZI-BEYAZ KALP KOYDU

Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.

Sırp oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, 1 asist yapmıştı.