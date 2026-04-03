Dorgeles Nene'den takım arkadaşına övgü: 'Onunla oynamak benim için bir hayal'

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Dorgeles Nene, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda takımın son durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

"GOLLERİM TAKIM SAYESİNDE GELDİ"

Gaziantep FK karşısında sergiledikleri performansa değinen Nene, o maça yüksek konsantrasyonla çıktıklarını belirterek, "Gerçekten çok konsantre ve adapteydik. Attığım goller tamamen takımım sayesinde oldu. Bu bir kolektif başarının ürünüydü. Aynı konsantrasyonla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASENSİO İLE OYNAMAK BENİM İÇİN BİR HAYAL"

Takım arkadaşlarına da ayrı bir parantez açan genç futbolcu, özellikle Marco Asensio ile birlikte oynamanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Nene, "Büyük oyuncularla oynamak benim için büyük keyif. Asensio gerçekten sıra dışı ve çok kaliteli bir oyuncu. Böyle isimlerle oynamak benim için bir hayal" dedi.

"TARAFTARLARIN SEVDİĞİ BİR GOL SEVİNCİ"

Gol sevinciyle ilgili de konuşan yıldız isim, özel bir anlamı olmadığını belirtti. "Daha önce gördüğüm bir kutlamaydı, ben de kendimce bir şeyler ekledim. Taraftarların da bunu sevdiğini biliyorum" diye konuştu.

KANTE VE GUENDOUZİ DETAYI

Takıma adaptasyon sürecinde dil konusuna da değinen Nene, özellikle N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Genç oyuncu, "Saha içiyle ilgili sürekli tavsiyeler alıyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"TEDESCO İLE GELİŞİYORUZ"

Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuşan Nene, deneyimli çalıştırıcının takıma önemli katkılar sağladığını dile getirdi. "Tedesco çok kaliteli bir teknik direktör. Gelişimimiz için bize fazlasıyla yardımcı oluyor. Ondan gelen taleplere adapte olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.