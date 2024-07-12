Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi için kararını verdi!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:40
Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi için kararını verdi!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 18 Temmuz'da yapılacak seçim için artık geri sayıma geçildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.

TFF'de yapılacak seçim için Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbrahim Hacıosmanluğu ve Erdal Alkış'ın adaylıkları bulunuyor.


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri beşiktaş haberleri trabzonspor haberleri mehmet büyükekşi haberleri

İlgili Haberler

Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi: 'Malum kirli yapı tarafından...'

Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi: 'Malum kirli yapı tarafından...'
İsmail Uyanık, TFF Başkan adaylığından çekildi!

İsmail Uyanık, TFF Başkan adaylığından çekildi!
Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı!

Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler