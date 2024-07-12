Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi için kararını verdi!
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 18 Temmuz'da yapılacak seçim için artık geri sayıma geçildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.
TFF'de yapılacak seçim için Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbrahim Hacıosmanluğu ve Erdal Alkış'ın adaylıkları bulunuyor.
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