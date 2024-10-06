Dört büyüklerden ortak mesaj! "Kadın ve Çocuğa Dokunma"

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:49

Güncelleme: 06.10.2024 - 00:49

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, son dönemde yaşanan toplumsal olaylara kayıtsız kalmadı.

Dört kulüp, sosyal medyadan, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" ifadeleri kullanıldı.