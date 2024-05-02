Dortmund, Fransa'ya avantajlı gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:04
Dortmund, Fransa'ya avantajlı gidiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

Signal İduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

Niclas Füllkrug, Borussia Dortmund formasıyla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda üç gol atan ve üç asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce 2002-03 yılında Tomas Rosicky, 1996-97 yılında ise Stephane Chapuisat başarmıştı.

Paris Saint Germain'de sakatlanan Lucas Hernandez, 42. dakikada yerini Lucas Beraldo'ya bıraktı.

MBAPPE VE HAKIMI DİREKLERİ DÖVDÜ

Maçın 51. dakikasında beraberlik golü için yüklenen Paris Saint Germain, Mbappe'nin vuruşunda direğe takıldı. Fransız temsilcisinde aynı pozisyonu tamamlamak isteyen Hakimi'de direğe nişanladı. PSG önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

Konuk ekip PSG, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Fabian Ruiz ile çok net fırsatlar yakalasa da bir türlü tabelayı değiştiremedi.

Jadon Sancho, son 8 yılda bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 10'dan fazla başarılı dripling yapan ilk oyuncu oldu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçını 81 bin kişi tribünden takip etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Salı günü PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak.


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