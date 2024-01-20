Dortmund, Köln'ü gol yağmuruna tuttu
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Köln'ü 4-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Timo Schulz'un ekibi Köln ile Edin Terzic'in yönetimindeki Borussia Dortmund karşılaştı.
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 4-0 kazanırken goller; 12 ve 61. dakikalarda Donyell Malen, 58. dakikada penaltıdan Niclas Füllkrug ve 90+2'de Youssoufa Moukoko'dan geldi.
NURİ ŞAHİN SONRASI GALİBİYETLER GELDİ
Borussia Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan Salih Özcan, 74 dakika sahada kaldı. Öte yandan Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in teknik ekibe girmesinin ardından çıktığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 33'e yükseltirken, Köln 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Bochum'u ağırlarken, Köln deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- 'Metin Komiser'in Yargı'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!
- Motorine büyük zam pompaya yansıdı