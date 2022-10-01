Dortmund milli aradan kayıpla döndü

01 Ekim 2022 Cumartesi, 19:30

Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Köln deplasmanına konuk oldu. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Köln'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Florian Kainz, 56. dakikada Steffen Tigges ve 71. dakikada Dejan Ljubicic attı. Borussia Dortmund'un golleri ise 31. dakikada Julian Brandt ve 78. dakikada Benno Schmitz'ten (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından Dortmund 15 puanda kaldı. Köln 13 puana yükseldi.

Dortmund, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Köln, Mönchengladbach deplasmanına gidecek.