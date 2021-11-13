Dortmund'dan Haaland'a dev maaş!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund, takımın yıldız forveti Erling Haaland'ı bir sezon daha takımda tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Borussia Dortmund, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Erling Haaland'ı, bu sezon göndermek istemediği ileri sürüldü.
Almanya basınına göre, Bundesliga ekibinin, 2022 yaz transfer döneminde oyuncuyu bırakmak istemediği ve genç forvetine yıllık 18 milyon avro maaş teklif ederek yeni bir sözleşme imzalamak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.
TAKIMIN EN YÜKSEK MAAŞ ALAN OYUNCUSU OLACAK
Dortmund Haaland ile anlaşma sağlaması halinde, kulüpteki açık ara en yüksek maaş alan oyuncu olacak.
Ayrıca, Haaland'ın bu teklifi kabul etmesi halinde Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi oyuncuyu transfer etmek isteyen devlerin, 2023/24 sezonuna kadar beklemek zorunda kalacakları ifade edildi.
Norveçli golcü, 2020 Ocak ayı transfer döneminde Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon avroluk bir bonservisle transfer olmuştu.
Haaland, Dortmund ile çıktığı 69 resmi maçta 70 gol 1
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