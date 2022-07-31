Dorukhan Toköz: 'Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz'

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:56

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Turkcell Süper Kupa'daki 4-0 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dorukhan, "Çok mutluyuz. Süper Lig kupasını almıştık, yine kupa aldık. Kamptan sonra da iyi çalıştık. Rakibimiz de iyi mücadele verdi. Onları da tebrik ederim." dedi.

Stoper pozisyonunda oynamasını da değerlendiren milli futbolcu, "Adana Demir maçında stoperde oynatmıştı. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hugo ile de iyi anlaşıyoruz. En azından sahada öyle (gülerek)." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Hangi takım gelirse gelsin. Kendimiz güveniyoruz. Rehavete kapılmayacağız. Lig ve Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.