Dries Mertens: "Yazık oldu"

Yayınlanma: 31.01.2025 - 01:33

Güncelleme: 31.01.2025 - 01:33

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını söyleyen Mertens, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan toplayabilirdik ama olmadı. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.