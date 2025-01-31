Dries Mertens: "Yazık oldu"
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Üzgün olduklarını söyleyen Mertens, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan toplayabilirdik ama olmadı. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #uefa avrupa ligi #ajax
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