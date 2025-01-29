Dries Mertens'ten Farioli'ye gönderme
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Mertens'in açıklamaları;
"Ajax'ın sahasında ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maç olacak. Biz ilk 8'de olmak istiyoruz. Her şeyimizi vereceğiz. İnşallah Galatasaray için güzel olur."
Kendisini Benjamin Button'a benzeten taraftarlar oldu sosyal medyada. Bu konuda ne düşünüyor?
"Karşı tarafın teknik direktörü benden biraz daha genç. Bazen benim için zor olabiliyor. Ama çok güzel bir takımdayım. Arkadaşlarım beni çok güzel toparlıyorlar. Bu konuda mutluyum. İlk 8'de bitirmeyi hedefliyorduk. Yarınki maça bakacağız. İnşallah ilk 8'de tamamlayacağız."
"Her günümden keyif alıyorum. Nereye geleceğimi zaman gösterecektir. Karşı tarafın koçu senden daha gençse biraz daha zorlandığını hissediyorsun. Ama elimden geleni yapacağım."
"Bugün otele geldik ve taraftarlarla karşıladık. En iyi motivasyon benim için. Yarınki maçta elimden geleni yapacağım."
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