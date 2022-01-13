DSİ'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a destek paylaşımı! Önce yazdı sonra sildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Twitter hesabından Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşıma, Devlet Su İşleri’nin resmi Twitter hesabından yanıt verildi. Devlet Su İşleri’nin Twitter hesabını yöneten yetkilinin, kişisel hesabı ile karıştırarak Elmas’a verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Twitter hesabından “Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır” paylaşımında bulundu.
DSİ'DEN BAŞKAN ELMAS DESTEK TWEET'İ
Elmas’a gelen yanıtlar arasında bir tweet oldukça dikkat çekti. Devlet Su İşleri’nin hesabından Elmas’a “Sayın başkanım bu aldığınız karar sebebi ile sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız.” yanıtı verildi.
YAPILAN YORUM TEPKİLER ÜZERİNE SİLİNDİ
Yapılan yorumlar sonrasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü attığı tweet'i hesabından sildi.
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