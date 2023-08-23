Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:17

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:17

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü günü sona erdi.

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, kadınlarda 100 metre engelli elemeleri, 400 metre engelli yarı finali, disk atma ve 1500 metre finali, erkeklerde ise 800 metre elemeleri, 400 metre yarı finali, yüksek atlama ve 3 bin metre engelli disiplinlerinin finalleri yapıldı.

Kadınlar 1500 metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 3.54.87'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılda aynı disiplinde altın madalya kazanan Kipyegon, son iki olimpiyatta da şampiyon olmuştu.

Aynı branşta Etiyopyalı Diribe Welteji 3.55.69'le ikinci, Hollandalı Sifan Hassan, 3.56.00'la üçüncü oldu.

Kadınlar disk atmada ABD'li Laulauga Tausaga, 69.49'la kariyerinin en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı.

Aynı disiplinde bir başka ABD'li Valarie Allman, 69.23'lük derecesiyle gümüş, son dünya şampiyonu Çinli Bin Feng 68.20'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.